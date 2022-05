Istituto per il Credito Sportivo approva bilancio, utile netto a +37% ed erogati quasi 342 mln

04 maggio 2022 a

Roma, 4 mag. (Labitalia) - "Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del Credito Sportivo, presieduto da Andrea Abodi, nella seduta di venerdì 30 aprile, ha approvato i risultati dell'esercizio 2021, chiuso con un utile netto pari a 15 milioni di euro (+37% anno su anno), con indici di patrimonializzazione e redditività rilevanti (Cet1/Tier 1/Total Capital ratio pari a 79,4%, Return on Srep pari al 9,9%)". Lo fa sapere l'Ics con una nota.

"Ics raggiunge un nuovo record storico di impieghi. Complessivamente sono stati erogati 341,9 milioni di euro, in crescita di circa 18,9 milioni di euro rispetto al 2020. Nello specifico sono stati erogati 264,2 milioni di euro per attività di sviluppo infrastrutturale nei settori di riferimento (+44,9% anno su anno) e 77,7 milioni di euro per liquidità e circolante. Significativo l'impegno messo in campo nel settore Cultura, uno degli obiettivi qualificanti del Piano Industriale 2020-2023: 43,1 milioni di euro di finanziamenti, di cui 37,1 milioni di euro a beneficio di Enti pubblici e 6 milioni di euro verso controparti private. Grazie ai finanziamenti erogati dall'Istituto si sono potuti sviluppare progetti nell'ambito della Cultura per oltre 104 milioni di euro".

"Fondamentale, poi, il supporto alla liquidità di imprese, società e associazioni sportive dilettantistiche nel contesto pandemico, con erogazioni pari a 65 milioni di euro agevolate dall'intervento dei Fondi Speciali, Garanzia e Contributi in conto interessi, alimentati grazie alle misure previste dal “Sostegni Bis” dedicate allo sport e gestite per conto dello Stato da Ics. Per quanto concerne le politiche di funding, è stata intensificata la politica di ottimizzazione e diversificazione delle fonti di funding in linea con l'indirizzo strategico definito dal Piano industriale, con una riduzione sensibile del costo complessivo della raccolta".

"In coerenza con il Piano industriale è stato elaborato ed approvato un preciso piano di responsabilità sociale e di sviluppo sostenibile che guiderà le attività 2022, è proseguito il rafforzamento della struttura con un organico che ha raggiunto le 209 risorse, dando attenzione alla parità di genere e assumendo giovani, sono stati lanciati nuovi prodotti (factoring, crediti fiscali, advisory) ed è stata avviata in modo incisivo l'attività nel settore cultura e nell'audiovisivo".