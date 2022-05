Pd: domani Letta a presentazione libro al Senato

04 maggio 2022 a

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Si terrà domani, giovedì 5 maggio alle ore 15, presso la sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, in Senato, il convegno di presentazione del libro: "Un mondo aperto per una buona politica. Sull'Enciclica Fratelli tutti"(Editore Cantagalli), a cura di Lucio Romano, Vannino Chiti, Paolo Corsini. Introdurrà i lavori la senatrice del Partito Democratico, Valeria Fedeli. Si legge in una nota.

Al convegno prenderanno parte: Anna Maria Bernini, capogruppo al Senato di Forza Italia; Simona Malpezzi, capogruppo al Senato del Partito Democratico; il senatore Lucio Romano; il senatore Vannino Chiti; il senatore Paolo Corsini. Seguirà una tavola rotonda con Enrico Letta, segretario del Partito Democratico; Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e le autonomie; Francesco Occhetta, Fondazione Fratelli tutti; Stefano Zamagni, presidente Pontificia Accademia delle scienze sociali. Modererà il confronto Marco Tarquinio, direttore di Avvenire.