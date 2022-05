Ue: Gentiloni, 'difesa europea sia comune, no rafforzamento in singoli Paesi'

04 maggio 2022 a

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Il 24 febbraio ha cambiato il corso della nostra storia, c'è una nuova crisi e non è automatico che ogni crisi porti a passi avanti. Le parole chiave di questa sfida sono autonomia strategica che vuol dire da un lato indipendenza energetica -oggi è stato presentato un nuovo pacchetto di sanzioni e confido che anche su questo pacchetto si possa confermare unità dei Paesi Ue, anche se non è semplice- e l'altra è la difesa comune e ha ragione Letta quando dice che deve essere una difesa comune e non un rafforzamento della difesa dei singoli Paesi". Così il commissario Ue, Paolo Gentiloni, all'Agorà 'Difesa comune europea: quali prospettive', organizzata della senatrice Roberta Pinotti, con il segretario Pd, Enrico Letta e il ministro Lorenzo Guerini.