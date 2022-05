D'Angeli (Clai): "Prezzi aumentati del 10% a fronte dell'aumento dei costi del 17%"

04 maggio 2022 a

Parma, 4 mag. (Adnkronos) - "Stiamo aumentando i prezzi al consumo perché è impossibile stare in piedi, l'aumento è sopra al 10% mentre i costi di produzione sono aumentati del 16-17%". Ad affermarlo è Pietro D'Angeli, direttore generale di Clai, Cooperativa Lavoratori Agricoli Imolesi, che opera nell'agroalimentare sia nel settore dei salumi che in quello delle carni fresche bovine e suine, nell'ambito di Cibus. D'Angeli sottolinea all'Adnkronos quanto sia al contempo "importante raccontare al consumatore cosa c'è dietro al prodotto: l'aspetto della filiera, della sostenibilità". E proprio per facilitare il rapporto con i consumatori Clai ha aperto gli impianti alle visite tutti i giorni della settimana, su appuntamento.