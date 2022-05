04 maggio 2022 a

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Non ci muoviamo in una logica di ultimatum e di sfida, ma di offerta a questo Senato di recuperare un rapporto con una parte importante del Paese". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, durante una conferenza stampa per annunciare la ripresentazione al Senato del Ddl Zan contro l'omotransfobia.