dss+ acquisisce Perfect Food Consulting

L'acquisizione espande l'offerta di dss+ nell'ambito della sostenibilità e del settore agroalimentare

GINEVRA, Svizzera, 5 maggio 2022 /PRNewswire/ -- L'azienda italiana Perfect Food Consulting entra a fare parte di dss+. Con questa acquisizione, effettiva dal 4 maggio scorso, dss+ amplia la propria offerta di conoscenze, competenze, metodologie e strumenti in materia di gestione della sostenibilità nel settore agroalimentare.

"Molti sistemi alimentari odierni sono insostenibili, consumano troppe risorse e hanno un impatto ambientale eccessivo. Tuttavia noi di dss+ crediamo che tutto ciò possa essere affrontato in modo efficace, salvaguardando al contempo la redditività, l'ambiente e l'equità socio-economica", afferma Melissa Barrett, Sustainability & Corporate Impact Director di dss+. "Grazie alle competenze dei nostri nuovi colleghi di Perfect Food, possiamo aiutare in modo ancora più efficace i nostri clienti a identificare e implementare percorsi per la riduzione dell'impronta carbonica in tutte le fasi delle filiere agroalimentari".

Perfect Food Consulting è un marchio leader in Europa nel campo della consulenza per la sostenibilità nel settore agroalimentare. L'azienda opera con importanti società e consorzi alimentari allo scopo di valutarne le performance e definire strategie di miglioramento ed azioni mirate al risultato. Grazie all'acquisizione da parte di dss+, i clienti di Perfect Food avranno a disposizione una gamma più ampia di servizi utili nel percorso verso la sostenibilità.

"dss+ è leader a livello mondiale nel tutelare persone e attività, nel gestire e trasformare le Operations e nel sostenere cambiamenti positivi", ha dichiarato Massimo Marino, Fondatore e General Manager di Perfect Food Consulting. "Non vediamo l'ora di unirci a dss+ e supportare i clienti dell'industria agroalimentare nello sviluppo e nell'attuazione di strategie ancora più efficaci in grado di promuovere sistemi di produzione alimentare e agricola orientati alla sostenibilità".

Questa transazione si aggiunge alle altre due finalizzate da dss+ nel 2021 che hanno interessato KKS Advisors, azienda leader globale nelle soluzioni ESG (Environment, Social and Governance) specializzata in finanziamenti e investimenti, e Sofies Group, una società di consulenza globale con esperienza nell'integrazione della sostenibilità in ambito di governance e operatività. "Stiamo investendo nelle nostre competenze in materia di ESG e sostenibilità al fine di supportare i clienti nelle loro decisioni di investimento e nello sviluppo di strategie di implementazione e reporting", afferma Davide Vassallo, CEO di dss+.

I dipendenti di Perfect Food, operanti in Italia, si uniranno al team di oltre 120 consulenti per la sostenibilità di dss+.

About dss+

dss⁺ è una società leader nei servizi di consulenza per la gestione delle Operations il cui scopo è salvare vite umane e creare un futuro sostenibile. dss⁺ consente alle aziende di sviluppare capacità organizzative e umane, gestire i rischi, ottimizzare le operazioni, raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e operare in modo più responsabile.

Grazie all'eredità di DuPont, alla profonda esperienza gestionale e di settore, e a un team diversificato, i consulenti dss+ agiscono sul campo e in sala riunioni aiutando i clienti a operare in modo più sicuro, più efficiente e più determinato. Ulteriori informazioni: https://bit.ly/375hBTM

