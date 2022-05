Come gestire un sexy shop online

05 maggio 2022 a

(Adnkronos) - Torino, 05/05/2022 - La vendita di giocattoli erotici su Internet è uno dei settori che registra forti crescite. Su questi shop online sono presenti una varietà di prodotti come vibratori, lubrificanti, palle cinesi, lingerie e qualsiasi altro oggetto erotico per giocare da soli o con il proprio partner.

Il catalogo e le possibilità offerte dai sexy shop online sono ampie e variegate. Non sorprende come sia diventato uno dei settori del commercio elettronico con una rapidacrescita negli ultimi anni.

Ma quali sono le ragioni principali della crescita che sta vivendo questo settore? Fondamentalmente quattro:

● Cambiamento culturale. La salute sessuale è un argomento sempre meno controverso, lo vediamo anche in televisione dove si parla apertamente di giocattoli erotici in pubblicità che piacciono a quasi tutto il pubblico.

● Discrezione e anonimato. Lo shoppingonline favorisce al massimo la discrezione e l'anonimato, cosa che non si ottiene con il negozio fisico. Anche se è vero che si sta normalizzando sempre di più l'argomento, molte persone preferiscono ancora mantenere le proprie preferenze sessuali nella privacy. I sexy shop online garantiscono questa discrezione al massimo sia nella consegna (nella maggior parte dei casi nemmeno il corriere sa cosa sta consegnando) e nel pagamento.

● Consulenza personalizzata. Questo è un altro dei trucchi. Una delle costanti di queste piattaforme è la possibilità di ottenere consigli personalizzati e discreti sull'idoneità e l'utilizzo dei giocattoli erotici che vengono pubblicizzati. Cosa che, ancora una volta, è molto più scomoda da fare nei negozi fisici. Il consiglio richiede una profonda conoscenza del prodotto: non solo delle sue qualità tecniche ma anche delle sensazioni, delle consistenze, degli odori... Cioè, non basta conoscere l'articolo attraverso il computer, bisogna conoscerlo davvero.

● Accesso globale. Nelle città è più facile accedere a un sexy shop a differenza delle zone rurali. Con i sexy shoponline, l'intero mercato dei giocattoli erotici è accessibile con un clic da qualsiasi angolo dell'Italia, 24 ore al giorno, con tempi di consegna compresi tra le 24 e 48ore. In questi negozi online, l'accesso mobile è molto più elevato rispetto al resto del commercio elettronico.

Ma i sexy shop online hanno tutti le stesse caratteristiche?

Modello di business. Se qualcosa ha contribuito all'espansione del settore, è grazie alla formula del dropshipping (negozi che collegano direttamente acquirente e produttore), i cui vantaggi risiedono nel fatto che l'imprenditore realizza il suo sito web e il fornitore si occupa di tutta la logistica, del confezionamento, magazzino, spedizione. In questo modo, avviare l'attività è semplice ed economico.

Prendersi cura del design. Come in ogni altro e-commerce, la pagina deve essere intuitiva e fruibile, ma, in questo caso, è particolarmente importante affinare il design e il contentmarketing, poiché, proprio a causa del drop shipping, i cataloghi tendono ad essere quasi identici. È un errore che fanno molti imprenditori: caricare direttamente il catalogo del fornitore. Su Internet serve visibilità e Google richiede contenuti originali, unici e di qualità.

Modalità di pagamento. Più se ne includono, meglio è, ma il mercato dei sex toys ha un problema serio: ci sono alcune banche e gateway di pagamento che hanno politiche riluttanti a fornire i propri gateway e terminali POS a queste attività. D'altra parte, sono molti gli utenti che preferiscono che non ci sia traccia del proprio acquisto nelle proprie transazioni bancarie, quindi è opportuno prendere delle precauzioni.

Gli esperti consigliano di fare come in HotWhyNot.com : avere una diversificata possibilità di pagamenti sicuri e che garantiscono l'anonimato. In particolare, questo sexy shop garantisce le seguenti modalità di pagamento: carta di credito, paypal, bonifico bancario, pagamento in contrassegno e pagamento in valute digitali, dimostrando di essere al passo con i tempi, diventando il primo nel mercato in Italia nel settore erotico, che accetta il pagamento in cryptoMonete.

Pubblicità/marketing. La promozione in questo settore è molto complicata. Innanzitutto, perché c'è molta concorrenza, quindi posizionarsi meccanicamente è quasi impossibile.

Si possono utilizzare diverse strategie come Google AdWords, anche se i costi sono abbastanza elevati, in particolare per i sexy shop online.

Le difficoltà si incontrano anche perché ci si trova di fronte ad una riluttanza morale da parte di alcuni social network, come Facebook. Si possono fare pubblicazioni, ma non vendere promozioni e questo complica molto. Inoltre, anche se c'è già molta normalizzazione, è vero anche che è difficile per le persone dichiararsi apertamente follower di un sexy shop online.

Consegna/logistica. È essenziale garantire la discrezione. Che si tratti di drop shipping o di un proprio magazzino, tutte le piattaforme consegnano la merce in un imballo completamente asettico, senza alcun tipo di riferimento al contenuto o, nella maggior parte dei casi, al nome del sexy shop, in modo che neanche i corrieri sappiano cosa ci sia nel pacco. Un altro vantaggio importante è che di solito si tratta di consegne quasi immediate, tra le 24 e le 48 ore.

Dopo le vendite. Il grado di fidelizzazione in questo settore è molto alto e per questo è fondamentale offrire al cliente la possibilità di comunicare con qualcuno fisico. Le opzioni spaziano dall'e-mail alla chat online, dal telefono fino a whatsapp, molto diffuso in questo settore. In più, l'intera politica del post-vendita è curata al massimo perché è importante che il cliente abbia un'esperienza soddisfacente. Se il cliente percepisce di essere aiutato a risolvere i suoi dubbi, che il prodotto offerto è di qualità e che la consegna avvenga in modo tempestivo, è molto più facile per lui ritornare ad acquistare piuttosto che trovare altre opzioni.

Le recensioni Verificate. Ogni azienda mette a disposizione per gli utenti un sistema di recensioni per garantire la trasparenza sul proprio operato e sulla qualità dei propri prodotti. Grazie a VeryFeedback, tutti gli utenti che visitano lo shop di HotWhyNot possono prendere visione dei feedback lasciati dai clienti che sono certificati grazie a un sistema che garantisce un elevato grado di sicurezza e veridicità.

