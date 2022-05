Fisco: Tajani, 'sentito Draghi, su catasto vicini a svolta'

05 maggio 2022 a

a

a

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Sulla riforma del catasto "siamo a un passo da una svolta che rafforza il governo. Draghi l'ho sentito in questi giorni, anche questa mattina" e "siamo fiduciosi su un testo che abbiamo elaborato e presentato al governo". Lo dice, intercettato nei pressi di Montecitorio, il coordinatore di Fi Antonio Tajani.

"Dalla sua fondazione Fi difende la casa degli italiani - prosegue -, anche oggi abbiamo ottenuto risultati positivi. Sulla riforma del catasto siamo ottimisti, già oggi potremmo raggiungere un accordo che faccia emergere il sommerso, con introiti con cui si potrà ridurre anche l'Imu in tanti Comuni, adottando però strumenti che non facciano aumentare la pressione fiscale sulle case degli italiani". Tajani conferma che una delegazione di centrodestra si recherà nelle prossime ore a Palazzo Chigi per presentare il testo messo a punto.