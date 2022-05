Energia: governo lima testo dl aiuti, chi prende rdc escluso da bonus 200 euro**

05 maggio 2022 a

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza saranno esclusi dal bonus una tantum di 200 euro previsto dal dl aiuti approvato lunedì scorso per i redditi fino a 35 mila euro. A Palazzo Chigi si lavora alla definizione della misura, visto che nel testo approvato lunedì sera la norma che introduce il bonus non era stata ancora messa nero su bianco. Da qui il nuovo passaggio in Cdm, in programma oggi alle 17.30. Nella stesura in corso i beneficiari del rdc sono tenuti fuori dal bonus, anche se il testo non è ancora chiuso, riferiscono fonti di governo al lavoro sul dossier. Nel Cdm di oggi dovrebbe essere inoltre introdotta anche una norma per agevolare la cessione di credito, bloccata da diverse banche.