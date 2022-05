4 consigli per avere sempre una casa impeccabile: pulita e in ordine

05 maggio 2022 a

(Milano, 5 Maggio 2022) - Milano, 5 Maggio 2022 - Avere una casa sempre impeccabile, che sia pulita ma anche in ordine, è il sogno di moltissime persone. D'altronde, a tutti piacerebbe accogliere gli ospiti anche all'improvviso senza impazzire o sentirsi in imbarazzo per via del disordine o della scarsa pulizia in casa. Purtroppo però, se durante il giorno si è impegnati sul lavoro diventa davvero complicato avere sempre tutto perfetto perché per occuparsi della casa occorre tempo, tanto tempo!

Vediamo allora insieme alcuni semplici consigli per una casa sempre impeccabile, pronta ad accogliere gli ospiti in qualsiasi momento.

#1 Assumere una professionista

Se è il tempo quello che manca, non ci sono tante alternative: la cosa migliore che si possa fare è assumere una professionista che offra un servizio di pulizia casa a domicilio. Non c'è assolutamente nulla di male nel farsi aiutare e fortunatamente al giorno d'oggi esistono ditte specializzate in grado di offrire personale qualificato con contratto regolare. Un errore che infatti non si dovrebbe mai commettere quando ci si rivolge ad una persona esterna per le pulizie di casa è quello di ingaggiarla e pagarla in nero, senza un regolare contratto di lavoro. In tal caso infatti non si hanno tutele e si rischiano delle brutte sorprese come furti, truffe e via dicendo.

#2 Eliminare soprammobili ed oggetti superflui in casa

Spesso e volentieri, quando si fanno le pulizie casalinghe si perde moltissimo tempo per via dei numerosi soprammobili ed oggetti vari che affollano mensole, piani e via dicendo. Bisogna infatti spostarli uno ad uno per spolverare e pulire con cura, il che porta via davvero moltissimo tempo che si potrebbe impiegare in altre faccende. Meglio dunque ridurre al minimo la presenza di soprammobili ed oggetti che sono superflui e dei quali si potrebbe benissimo fare a meno. La casa apparirà più ordinata, perfettamente in linea con lo stile moderno minimalista e molto più facile e veloce da sistemare.

#3 Abituarsi a rimettere tutto al proprio posto

Per evitare inutili perdite di tempo nel riordinare casa è importante abituarsi a rimettere ogni cosa al proprio posto. Non c'è nulla di difficile nel farlo: è sufficiente avere gli spazi adeguatamente organizzati e invitare tutti i componenti della famiglia a fare la loro parte, mantenendo il più possibile l'ordine. Sembra una piccolezza, eppure questo è fondamentale per due ragioni. Da un lato, consente di evitare inutili perdite di tempo nel riordinare casa prima delle pulizie quotidiane. Dall'altro lato, offre la possibilità di fare meno fatica perché se non si accumulano oggetti in giro per le varie stanze è molto più semplice pulire di volta in volta.

#4 Acquistare un robot aspirapolvere

Per guadagnare tempo ed evitare di passare personalmente l'aspirapolvere tutti i giorni in ogni stanza della casa, può essere una buona idea acquistare un robot aspirapolvere. I modelli di ultima generazione sono completamente automatici, si possono programmare in modo che partano quando si desidera ed alcuni sono anche dotati di serbatoio per l'acqua e straccio dunque oltre ad aspirare puliscono anche il pavimento. Un aiuto in più per risparmiare tempo e fatica.

