Calcio: Salah sfida il Real Madrid, 'abbiamo un conto da saldare'

Liverpool, 5 mag. - (Adnkronos) - Subito dopo il successo contro il Villarreal che ha spalancato al Liverpool le porte della finale di Parigi, Mohamed Salah era stato chiarissimo nelle interviste post gara: "In finale di Champions League voglio affrontare il Real Madrid". Desiderio esaudito. Perché i Reds il prossimo 28 maggio sfideranno proprio la squadra allenata da Carlo Ancelotti, capace di eliminare il Manchester City al termine di due partite incredibili. E pochi minuti dopo il triplice fischio della gara del Bernabeu che ha sancito il trionfo del Real, Mohamed Salah non ha perso l'occasione per mandare un messaggio chiaro a Benzema e compagni: "Abbiamo un conto da saldare", ha scritto l'egiziano su Instagram.