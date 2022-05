"Cybersicurezza in Rosa”, un progetto sociale ed inclusivo per incentivare la formazione nella sicurezza digitale

05 maggio 2022 a

(Roma, 05 maggio 2022) - Obiettivo del progetto affermare e diffondere la cultura della Cybersicurezza, superando stereotipi di genere attraverso un progetto formativo inclusivo.

Roma, 05 maggio 2022 - Cybersicurezza in Rosa, è il nome del progetto che è stato presentato questa mattina presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati a Roma.

Non c'è sicurezza senza formazione. Non c'è sicurezza senza pari opportunità. La transizione digitale che siamo chiamati a vivere è prima di tutto transizione culturale. E perché si realizzi è necessaria la partecipazione di donne e uomini competenti senza alcuna discriminazione. La formazione, a scuola e nelle università, deve contribuire a sensibilizzare e creare consapevolezza delle minacce cibernetiche sviluppando una vera e propria cultura della cybersicurezza con la quale la cybersecurity non sia considerata un costo ma un vero e proprio investimento per la sicurezza collettiva. E la formazione non può avere distinzioni di genere. Pubblico e privato, insieme, devono lavorare per eliminare qualsiasi stereotipo e puntare ad accorciare le distanze tra il mondo femminile e le discipline STEM.

Questi i motivi per i quali l'On. Dieni Vicepresidente del Copasir ha voluto sostenere sin da subito il progetto formativo "Cybersicurezza in rosa” del Prof. Marco Bacini per l'Università LUM, un progetto che si basa proprio sull'incontro tra formazione e parità di genere.

Un percorso di formazione professionale partito proprio da un'analisi dei dati del Global Gender Gap Report 2020 del World Economic Forum, in cui emerge il dato sullo scarso coinvolgimento delle donne nei ruoli di gestione dei vari ambiti della sicurezza informatica, motivo per cui si è pensato di contribuire, con un progetto sociale inclusivo, alla diffusione della cultura della sicurezza cyber.

Grazie all'intervento di partner privati e dell'Università LUM, a 15 Donne sarà data la possibilità di formarsi e acquisire competenze gratuitamente per diventare manager della cybersicurezza, e al termine del percorso sarà data l'opportunità di iniziare dei percorsi professionali nelle aziende partner.

La conferenza stampa è stato un tavolo di discussione per promuovere la progressiva definizione di una cultura nuova, di promuovere e stimolare l'acquisizione di più specifiche competenze, superando quegli stereotipi di genere che anche in questo settore ancora prevalgono.

Trasmessa anche online sulla WebTv della Camera dei Deputati (webtv.camera.it) la conferenza è stata un momento di incontro e di confronto con alcune tra le più autorevoli figure di riferimento nel panorama Istituzionale e imprenditoriale nazionale e internazionale.

Un grande supporto allo sviluppo del progetto è stato dato proprio dall'On. Federica Dieni, Vicepre-sidente del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e garante del controllo parlamentare sull'operato dei servizi segreti italiani, che sin da subito ha sposato l'iniziativa, così come dalla dott.ssa Liviana Lotti, Dirigente dell'ACN l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, recentemente istituita con il D.L. 14 giugno 2021, n. 82, a tutela degli interessi nazionali nel cyberspazio; questa mattina dopo i saluti introduttivi del Magnifico Rettore dell'Università LUM Prof. Antonello Garzoni e gli interventi dell'On. Dieni e della Dott.ssa Lotti, sono intervenuti anche il dott. Damiano Toselli e il Cav. Giulio Gravina, rispettivamente Presidente e Co-Founder del Gruppo Italpol Spa, azienda leader nella sicurezza e vigilanza privata e attiva nell'ambito della cybersicurezza; il dott. Pierluigi Pelargonio, Direttore Security&Resilience di SKY Italia, il dott. Alessandro Cianciaruso, amministratore delegato SEAS(South East Aviation Services) e il dott. Massimiliano Brolli Head del Red Team di TIM e fondatore della community Red Hot Cyber composta da una serie di professionisti che collaborano attivamente, con differenti ruoli, per realizzare contenuti mirati incentrati sulla sicurezza informatica e sulla tecnologia, con l'obiettivo di trasmettere consapevolezza e cultura e generare una mentalità di diffusa attenzione al rischio informatico e alla tecnologia in generale. Il dibattito sarà moderato dal Prof. Marco Bacini direttore del percorso.

L'azienda italiana Leonardo spa attiva nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza interverrà nel progetto fornendo formazione alle ragazze con una visita presso il proprio SOC (Security Operations Centre) considerato tra i più importanti d'Europa.

La sicurezza informatica è sempre più al centro di dibattiti fortemente attuali, con l'incremento dei lavoratori da remoto sono aumentati esponenzialmente anche gli attacchi informatici.

Nel dettaglio, l'87% delle aziende che ha adottato lo smart working è stato colpito da attacchi cyber nel periodo post lockdown. Inoltre, secondo una ricerca pubblicata a febbraio 2022, quasi 10 milioni di italiani hanno subito violazioni digitali.

Dati che confermano l'importanza e la necessità di formare nuove figure professionali capaci di garantire alti standard di sicurezza e protezione personale e aziendale in un mercato che oggi necessita sempre più di risorse con nuove e specifiche competenze e soprattutto con un necessario incremento da parte delle Donne.