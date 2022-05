Energia: Letta, 'incendio sta per divampare, bene intervento governo'

05 maggio 2022 a

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Noi siamo in un momento drammatico che mai avremmo immaginato di vivere, in questo momento ci sono persone che stanno morendo per una guerra ingiusta", dalla crisi di 10 anni fa "abbiamo imparato che quello che devi mettere in termini di soldi dopo che un incendio è divampato, sono 10 volte tanto quelli che avresti messo se si fosse agito all'inizio. Ecco oggi l'incendio sta divampare: noi abbiamo chiesto al governo di intervenire ed è intervento con misure di redistribuzione sociale. Ed è quello che avevamo chiesto con forza". Così Enrico Letta all'Agorà 'Costruiamo un futuro più giusto' con Nicola Zingaretti.