BTOMAIL: tecnologia e formazione cambiano il mercato italiano dei database B2B. Prossimo obiettivo la Spagna

(Roma, 6 maggio 2022) - Utilizzando una propria piattaforma tecnologica che sfrutta l'Intelligenza Artificiale, l'azienda ha sviluppato un database e-mail centrico, registrando una crescita del 400% negli ultimi 3 anni.

Roma, 6 maggio 2022 - L'e-mail, soprattutto nel mercato B2B, è lo strumento di comunicazione più utilizzato. Secondo un'indagine di Statista nel 2021 ne sono state inviate oltre 4.1 miliardi, e si stima che nel 2025 saranno almeno 4.5 miliardi, circa la metà della popolazione globale.

Uno mezzo importantissimo non solo per mantenere i rapporti con clienti e fornitori, ma anche per cercare nuovi clienti. Per questo l'e-mail marketing è da sempre una delle leve considerate maggiormente strategiche dagli imprenditori di tutto il mondo. In questo ambito, BTOMAIL , azienda italiana fondata nel 2015, può certamente essere considerata un esempio di eccellenza, che ora si sta aprendo anche a mercati esteri.

BTOMAIL è specializzata nella vendita di banche dati profilate B2B e-mail centriche, cioè, pensate come strumento indispensabile per quelle aziende che vogliono fare attività di e-mail marketing. Oggi il database BTOMAIL conta più di 1 milione di contatti reperiti online attraverso la tecnologia proprietaria che, sfruttando l'intelligenza artificiale, raccoglie i dati che aziende e professionisti pubblicano sui loro siti web e account social. Utilizzando queste fonti l'azienda riesce ad ottenere un'alta qualità del dato e una quantità di contatti decisamente superiori rispetto alle solite ricerche fatte, ad esempio, sulle Pagine Gialle.

Ma a differenziare ulteriormente l'azienda, sono i servizi di tipo consulenziale e formativo, pensati e sviluppati per chi vuole fare dell'e-mail marketing un canale di acquisizione clienti, come il corso “E-mail a freddo”, o la consulenza strategica e l'assistenza nello sviluppo della prima campagna di invio massivo.

Un approccio che si è rivelato vincente, consentendo all'azienda di veder crescere fatturato e numero di clienti del 400% in soli 3 anni. Forte di questa crescita costante, BTOMAIL ha deciso di aprire anche ai mercati esteri, iniziando ad aprile 2022 con la Spagna.

“Quando si acquista un database di e-mail per fare attività di marketing è importante avere la certezza che queste siano valide. Per noi è importante che i nostri prodotti rispettino 4 criteri fondamentali: qualità del dato, quindi e-mail valide e garantite al 100%; qualità della profilazione, che può essere merceologica, geografica, o altro dato che aiuti a centrare il target; quantità dei contatti e-mail; competenza nell'impostazione delle campagne DEM, attraverso il corso, la consulenza, etc. – Commenta Simone Lanza, CEO e Founder di BTOMAIL – Per garantire ai nostri clienti un prodotto sempre più performante, stiamo implementando ulteriori processi alla nostra tecnologia, sfruttando sempre più l'Intelligenza Artificiale. Un progetto ambizioso che ci rende molto orgogliosi, e che ci auguriamo di presentare prossimamente. Intanto, siamo molto concentrati sull'apertura al mercato spagnolo”.

Per informazioni: https://btomail.it