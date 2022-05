Bimbinbici, domenica su due ruote in città

06 maggio 2022 a

(Adnkronos) - Torna domenica in molte città italiane, Bimbimbici, la manifestazione organizzata dalla FIAB - Federazione italiana ambiente e bicicletta, per promuovere la mobilità attiva e diffondere l'uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi, ma aperta a tutti. L'elenco delle pedalate in programma nelle diverse città è consultabile sul sito di FIAB andiamoinbici.it. La manifestazione è patrocinata, tra gli altri, dai ministeri della Salute, dell'istruzione e della transizione ecologica. L'edizione 2021 ha coinvolto oltre 40.000 partecipanti in 210 eventi in 18 regioni d'Italia. Bimbimbici è solo una delle diverse attività promosse da FIAB per bambini e ragazzi con il supporto delle associazioni FIAB locali, tra le quali i servizi di pedibus e bicibus (a scuola a piedi o in bicicletta) per raggiungere le scuole in compagnia e in modalità sostenibile.