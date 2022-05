Calcio: stampa Gb su Roma-Leicester, 'da 'Italian job' a 'lo smacco di Tammy alle Foxes'

06 maggio 2022 a

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - La Roma supera il Leicester 1-0 all'Olimpico e conquista un posto nella finale di Conference League a Tirana contro il Feyenoord. La stampa inglese non va leggera sul ko della squadra di Rodgers lodando l'ennesima finale conquistata da Josè Mourinho. Sulle prime pagine dei giornali britannici si parla della notte europea che ha visto trionfare la Roma contro il Leicester ma anche l'Eintracht Francoforte contro il West Ham. "Caduta inglese" per il Mirror con le due formazioni della Premier eliminate in semifinale (in finale di Europa League gli scozzesi dei Glasgow Rangers). Mentre The Guardian punta sulla gara della Roma e titola: "Italian job". Simpatico gioco di parole nel titolo di The Daily Telegraph: "A Tammy whammy for Foxes", puntando sulla rete dell'attaccante della Roma l'inglese Tammy Abraham, "Lo smacco di Tammy per le Foxes".