Milano: usano soldi azienda per comprare casa al mare, coppia arrestata per bancarotta

Milano, 6 mag. (Adnkronos) - I finanzieri del Comando provinciale di Milano, su delega della procura, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura nei confronti di una coppia - lui è in carcere e lei è ai domiciliari -, e il sequestro preventivo di quote societarie della Royal Service, immobili e disponibilità finanziarie per un importo complessivo di 3.421.131,97 euro. I provvedimenti riguardano i due rappresentanti legali e il liquidatore della società di Rozzano, operante nel settore della vigilanza privata, che, in concorso tra loro, "avrebbero distratto, dal patrimonio della società, somme per oltre 2,5 milioni di euro, causandone il fallimento nel dicembre del 2020, e avrebbero omesso di versare le imposte per quasi un milione di euro".

Dalla ricostruzione dei movimenti bancari sui conti correnti intestati alla società e ai soggetti coinvolti, è emerso, secondo quanto ricostruito dai pm Roberto Fontana e Luigi Luzi, che gli indagati "avrebbero effettuato continui bonifici, privi di motivazione, e prelevamenti in contante, anche per importi rilevanti, a loro beneficio". Dagli approfondimenti dei flussi finanziari sono poi emerse "numerose movimentazioni anomale, non supportate da alcuna operazione commerciale, intercorse tra la società fallita e un'altra impresa con sede a Milano".

Con le somme che sarebbero state distratte alla società, gli indagati hanno poi acquistato un immobile a Campomarino, in provincia di Campobasso, ora posto sotto sequestro per autoriciclaggio. Nel provvedimento del gip Guido Salvini si sottolinea come le persone sottoposte a indagini "si sono dimostrate alquanto abili e determinate nella commissione di reati contro il patrimonio aziendale e che potrebbero, se non impedite, commettere altri delitti della specie di quello per cui si procede, nonché prodigarsi attivamente per influire sull'acquisizione e genuinità della prova".