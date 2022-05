Outdoor, estate 2022: è l'anno dei vasi luminosi. Ecco i più belli

06 maggio 2022 a

Milano, 6 maggio 2022. Oggi gli spazi esterni hanno assunto nell'interior design un nuovo significato. Giardini, terrazzi e balconi sono diventati il prolungamento dell'ambiente domestico indoor e per questo, al loro design si dà un'altra importanza così come si ritaglia maggiore attenzione alla progettazione. La scelta di sedute, illuminazione, vasi e accessori vari risulta estremamente importante per creare ambienti non solo funzionali, ma anche gradevoli dal punto di vista estetico.

Nella prossima estate 2022, gli spazi outdoor saranno caratterizzati da vasi luminosi moderni e dal design unico. Ecco i più belli.

Vasi e vasi illuminati: esempi di stile per l'outdoor

Il vaso è un complemento d'arredo immancabile in un ambiente esterno. Scegliere tra una vasta gamma di colori, dimensioni e modelli il vaso luminoso più adatto non è così intuitivo come potrebbe sembrare. In questo, Serralunga è maestra di stile.

Serralunga vasi prevede una collezione assolutamente unica, perfetta per gli spazi esterni moderni e non solo. Dalla collezione Cassero alla Camelia, dai vasi luminosi Cone alla collezione Cubotti e tanti altri, i vasi Serralunga godono tutti di un design e una manifattura assolutamente unica e di qualità.

Vasi outdoor per ambienti industrial unici

Gli spazi esterni della casa necessitano di accessori che rispecchino lo stile degli ambienti interni in modo da creare una sorta di fil rouge stilistico. La collezione Cassero firmata da Patricia Urquiola per Serralunga, trae ispirazione dallo stampo che viene utilizzato in edilizia per la realizzazione delle opere in calcestruzzo. Questa collezione di vasi monoscocca realizzati in polietilene, riprende volutamente l'effetto cemento come se ogni vaso fosse stato colato ed estratto dallo stampo. L'effetto cemento è una peculiarità dello stile industriale. Con la collezione Cassero, Serralunga ha voluto immaginare i vasi non solo per l'outdoor, ma anche per integrare il verde negli spazi interni ed avvicinarli al mondo dell'interior.

Vasi outdoor per ambienti raffinati e contemporanei

Per spazi esterni dal look più raffinato, LLUNA può essere la soluzione perfetta. La collezione di vasiluminosi firmata da Joan Gaspar per Serralunga, unisce in un solo suggestivo elemento d'arredo un vaso e una lampada con uno stile estremamente elegante. LLUNA riesce a separare gli ambienti esterni, lasciando la possibilità di intravedere attraverso gli stessi.

Vasi outdoor per ambienti moderni e minimali

Oggi lo stile moderno è molto apprezzato nell'interior design come nell'arredamento per esterni. Gli spazi moderni sono caratterizzati da linee pulite e accessori dalle forme primarie. Linee e forme che danno vita a fantastici oggetti per l'arredamento outdoor. I vasi da giardino Cubotti fanno parte della linea di arredamento di Serralunga vasi da esterno: una collezione unica, perfetta per arredare spazi esterni di tendenza dallo stile moderno e minimale.

Serralunga, spirito di ricerca e passione per la tecnologia

Serralunga realizza prodotti di design Made in Italy mescolando alla tradizione produttiva un forte spirito di ricerca e una grande passione per la tecnologia. Attraverso le sue collezioni uniche e preziose, il Brand Serralunga è riuscito negli anni a diventare punto di riferimento e trend setter del settore d'arredo per esterni.

Gli arredi per l'outdoor devono essere non solo funzionali, ma anche esteticamente accattivanti. E proprio grazie alle sue realizzazioni Serralunga ha reso l'Urban Outdoor bello, accogliente e confortevole, qualità queste che fino a poco tempo fa erano prerogativa degli spazi indoor.

Prodotti sostenibili, resistenti e su misura per spazi outdoor unici e di tendenza

La tecnologia innovativa adottata da Serralunga consente la realizzazione di prodotti resistenti agli agenti atmosferici e su misura, così da riuscire a soddisfare la clientela dal punto di vista stilistico, ma anche di spazi abitativi.

Serralunga è divenuta nel tempo un'azienda leader nel settore d'arredamento per esterni. Sono tante le proposte dell'azienda per arredare ambienti outdoor unici e di tendenza, dagli arredi Residenziali e Contract, all'arredo urbano, dai prodotti per un'illuminazione funzionale e d'atmosfera alle eleganti collezioni Velvety, dagli immancabili vasi giardino e contract ai vasi della tradizione italiana: Serralunga è in grado di arredare lo spazio outdoor proponendo arredi di eccellente qualità e di grande tendenza.

