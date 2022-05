07 maggio 2022 a

Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Il Governo ha scelto Siena per il 1° hub su pandemia e ricerca per vaccini e farmaci, e sarà finanziato con oltre 360 milioni di euro grazie al Pnrr. Avere l'aiuto di Anthony Fauci come ha annunciato Roberto Speranza dimostra che #Sienaparlaalmondo e sarà capitale mondiale biotech". Così Enrico Letta su twitter.