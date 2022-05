07 maggio 2022 a

a

a

Milano, 7 mag. - (Adnkronos) - "No, non ho visto Inter-Empoli, ho rivisto il nostro allenamento e poi ho visto una gran partita di tennis con il fenomeno Alcaraz". Così l'allenatore del Milan capolista, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Verona.