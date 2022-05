08 maggio 2022 a

Venezia, 8 mag. - (Adnkronos) - In campo da pochi minuti allo stadio 'Penzo' Venezia e Bologna in un match della 36/a giornata di Serie A che segna il ritorno in panchina per i rossoblù del tecnico Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo è uscito lo scorso 2 maggio dall'ospedale Sant'Orsola dopo oltre un mese di cure preventive per scongiurare il possibile ritorno della leucemia.