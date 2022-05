08 maggio 2022 a

Madrid, 8 mag. - (Adnkronos) - Carlos Alcaraz trionfa nel torneo Atp Masters 1000 di Madrid (terra, montepremi 6.744.165 euro). Il 19enne spagnolo, numero 9 del mondo e 7 del seeding, batte il 25enne tedesco Alexander Zverev, numero 3 del ranking Atp e seconda testa di serie, con il punteggio di 6-3, 6-1 in poco più di un'ora di gioco. Per Alcaraz si tratta del quarto titolo stagionale, il quinto in carriera.