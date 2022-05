Ue: Battelli, 'spartiacque tra due visioni del mondo'

09 maggio 2022 a

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "La data simbolica del 9 maggio celebra la pace e l'unitá dell'Europa in memoria della dichiarazione di Schuman che, dopo la liberazione dal giogo del secondo conflitto mondiale, segnò l'avvio del processo di integrazione comunitaria e la creazione dei pilastri per un futuro di prosperità, solidarietà, crescita e unità. Una data funestata quest'anno dalla guerra in Ucraina, che tradisce lo spirito europeo. E allora questo simbolo di libertà, pluralismo e solidarietà che vede i cittadini europei riuniti attorno alla Conferenza sul futuro dell'Europa, segna oggi uno spartiacque tra due modi di concepire il domani, il futuro”. Lo scrive, sui suoi canali social, il presidente della commissione per le Politiche dell'Ue alla Camera Sergio Battelli.