Network Specialist: “Le migliori performance in ambito di Information Technology”

(Adnkronos) - L'integrazione della tecnologia in tutti i settori di mercato sta portando a cambiamenti fondamentali nel modo di operare e di fornire valore ai clienti

Bari, 9 maggio 2022- “Network Specialist si occupa di consulenza e progettazione di architetture ad alte prestazioni, in house e presso Internet Data Center”, introduce Michele Masiello, titolare dell'azienda barese. “In particolare, la partnership diretta con alcuni dei maggiori attori del settore, ci permette di operare nelle seguenti aree: installazione e start-up, assistenza sistemistica e hardware, con estensione personalizzata dei servizi proposti. La trasformazione digitale cui stiamo assistendo sta generando una rapida accelerazione di tutti i processi di mercato imponendo alle aziende un'evoluzione costante dei propri applicativi per stare al passo e rispondere alle nuove esigenze del business. L'esperienza pluriennale e il continuo aggiornamento, ci consente oggi di disporre di un ventaglio di competenze trasversali di elevato livello su tutte le tematiche dell'IT, in grado di fornire risposte concrete, giusta tecnologia e soluzioni ah hoc per le diverse esigenze dei nostri clienti: consulenza e progettazione, fornitura e implementazione, gestione operativa e monitoraggio, manutenzione e supporto sistemistico”.

Networking Specialist si pone come un punto di raccordo per partnership, consolidate ormai da oltre vent'anni, tra professionisti per servizi di Information Technology, supportando la modernizzazione dei processi del settore logistico, industriale e commerciale, introducendo profili di miglioramento dei servizi organizzativi per le attività produttive e le relative filiere.

“Quando si parla di ottimizzazione interna dell'azienda non si può fare a meno di valutare la lean organization”, sottolinea Masiello. “Per molti sembra un obiettivo impensabile da raggiungere, perché focalizzati unicamente su modelli competitivi, in realtà noi applichiamo un processo inverso, è questa è la chiave del nostro successo. Non si tratta solamente di successo economico ma di un accrescimento dato dal coinvolgimento attivo di possibili ‘competitor' che, attraverso questo innovativo modello di interconnessione ed integrazione, permette ad ogni membro del nostro team di comprendere e condividere: missione, valori e priorità strategiche dell'azienda, il che si traduce in un insieme di persone concentrate sull'evoluzione dell'organizzazione nella sua interezza, in grado pertanto di fornire servizi altamente performanti”.

In questo strato esteso di competenze si colloca la potenzialità e la professionalità di Networking Specialist, caratterizzata da un modello organizzativo snello, dinamico ed operativo, basato su una rete di professionisti dislocati su tutto il territorio nazionale. Un'azienda strutturata che offre flessibilità e vicinanza di un'impresa a conduzione familiare, fortemente orientata alla ricerca del valore per il cliente, in primis qualità, presenza e problem solving, abbattendo distanze, tempi e costi.

“Una crescita continua, giorno dopo giorno, basata su una filosofia ben precisa: fare sempre di più e meglio investendo sempre di meno: meno tempo, meno spazio, meno sforzo”, conclude Michele Masiello. “Questo è possibile solo con il coinvolgimento di professionisti motivati al miglioramento continuo che vedono nella coesione tra possibili ‘competitor' una via percorribile e strategica per implementare ed estendere un business condiviso, tenendo alto il livello di professionalità sul mercato, a tutto vantaggio del cliente finale che, oltre al risparmio economico, ha la garanzia di prestazioni h24 a regola d'arte”.

Contatti: https://www.networkspecialist.it