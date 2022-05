Terrorismo: Fico, 'superata tragica stagione senza derogare a diritti'

09 maggio 2022 a

a

a

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Siamo qui oggi anche per ribadire la piena vicinanza e la solidarietà ai congiunti di tutte le vittime e alle loro associazioni, che hanno tenuto viva la memoria e ricercato la verità storica e giudiziaria con un impegno costante e infaticabile. Anche grazie al vostro contributo, la Repubblica ha superato le stagioni terroristiche ed eversive non derogando ai principi dalla Costituzione, non rinunciando alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione della celebrazione della Giornata della memoria delle vittime del terrorismo.