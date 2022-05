Pd: a Ventotene Agorà su Ue nel ricordo di Spinelli

09 maggio 2022 a

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - Si tiene oggi dalle 12 in formato ibrido, dalla Terrazza Baia di Calanave (Via Calanone, Ventotene), e su zoom l'agorà 'Il nostro futuro: un'Europa di pace, sociale, democratica, dei diritti e del lavoro'. Si legge in una nota del Pd.

A partire dal ricordo di Altiero Spinelli lo scopo dell'agorà, organizzata da Articolo 1, è riflettere sui capisaldi dell'Europa per la famiglia socialista europea: un'Europa di pace, diritti civili e lavoro. Un'Europa sociale, con un robusto welfare comune, capace di integrare un livello maggiore di partecipazione politica delle cittadine e dei cittadini.

Previsti gli interventi, tra gli altri, del Sottosegretario agli Affari Europei Enzo Amendola, del capodelegazione Pd al Parlamento Europeo Brando Benifei, del coordinatore nazionale di Articolo Uno Arturo Scotto, del segretario del PSI Enzo Maraio, della deputata e responsabile “Missione Giovani” della segreteria Pd Chiara Gribaudo, il Presidente di Nens Vincenzo Visco, la Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, Maria Pisani, il resp. Cultura di Art. 1 Simone Oggionni.