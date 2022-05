PlanetPay365 torna in campo: via alla campagna di digital advertising con i giocatori dell'ACF Fiorentina

09 maggio 2022 a

(Adnkronos) - Al via oggi l'iniziativa del brand del gruppo SKS365 con il club toscano per raccontare tutti i servizi a valore aggiunto disponibili sulla piattaforma

Firenze, 9 maggio 2022 – Tre sketch della vita quotidiana dei calciatori, dagli spogliatoi alla conferenza stampa, per raccontare i servizi aggiunti di PlanetPay365. Parte oggi la campagna della piattaforma multiservizi di proprietà di Planet Entertainment - SKS365 Group, in collaborazione con ACF Fiorentina.

Un'iniziativa che rientra nell'accordo di partnership siglato con il club toscano lo scorso dicembre, grazie acui PlanetPay365 è diventato Official Value-Added Services Partner della società.

Ricariche, pagamenti, acquisti e gift card "saltando le file" e "in tutta sicurezza" sono al centro della campagna di digital advertising appena inaugurata, che prevede tre video promozionali con i calciatori viola Alvaro Odriozola, Lorenzo Venuti, Lucas Martinez Quarta e Nicolas Gonzalez nella veste di testimonial speciali. La campagna sarà live per tutto il mese di maggio sui canali social PlanetPay365, oltre che sulle principali piattaforme digital, nonché successivamente sull'emittente sportiva Sport italiaTV.

Grazie all'accordo strategico con ACF Fiorentina, PlanetPay365 punta ad aumentare la visibilità del brand e a espandere il business nel territorio toscano. Il marchio è già presente presso lo stadio “Artemio Franchi” sui Led a bordo campo, sui backdrop interviste e sul maxischermo durante tutte le partite casalinghe di Serie A della squadra viola.

La mission di PlanetPay365 è proporre una soluzione tecnologica e multifunzionale per offrire una vasta gamma di servizi, fruibili in modo rapido e intuitivo. A disposizioni degli utenti ci sono numerose possibilità per i pagamenti digitali: dalle ricariche telefoniche ai bollettini (MAV e RAV), abbonamenti, biglietteria online, PayTV, streaming, e gestione conti di gioco. Grazie all'accordo esclusivo con TicketOne, nei punti vendita PlanetPay365 è inoltre possibile acquistare in esclusiva i biglietti per i principali eventi sportivi in Italia.

Il primo video promozionale è disponibile al seguente link: https://youtu.be/XOnpd7QlDAI

PlanetPay365 è il primo prodotto realizzato da Planet Entertainment, la società controllata dal gruppo SKS365 dedicata ai progetti

e servizi a valore aggiunto. L'azienda svilupperà e lancerà nel mercato ulteriori soluzioni innovative