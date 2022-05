Terrorismo: Marina Biagi, 'imperdonabile chi tolse scorta'**

09 maggio 2022 a

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Questo è imperdonabile". Così Marina Orlandi, vedova del giuslavorista Marco Biagi, alla Cerimonia del Giorno della memoria delle vittime del terrorismo alla Camera, sulla decisione di aver tolto la scorta a suo marito che venne revocata "proprio nel momento in cui più stava temendo per la sua vita e nonostante fossero ancora liberi i terroristi che tre anni prima avevano ucciso Massimo D'Antona, la risposta di chi stava ai vertici delle istituzioni e che avrebbero dovuto proteggerlo, fu che non esisteva il pericolo delle Brigate Rossa. Questo è imperdonabile, non lo avevo scritto -dice Orlandi lasciando il foglio da cui stava leggendo l'intervento- ma è imperdonabile".