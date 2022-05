Centrodestra: Tajani, 'vertice? Berlusconi ha sentito Meloni e Salvini'

09 maggio 2022 a

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Ancora non è stata fissata una data, ma nei giorni scorsi Berlusconi si è sentito con Meloni e Salvini". Così Antonio Tajani ad Affaritaliani.it che scommette sull'unità del centrodestra alle politiche. "Assolutamente sì, come saremo uniti nella stragrande maggioranza dei comuni che vanno al voto il 12 giugno. E se non lo saremo al primo turno, lo saremo al secondo".

Forza Italia ha preclusioni sull'ipotesi Giorgia Meloni premier? "Non abbiamo preclusioni su nessuno, ma prima dobbiamo pensare a vincere le elezioni". E infine la legge elettorale, Forza Italia potrebbe fare asse con Pd e M5S per una riforma in senso proporzionale? "Non ci sono i tempi per cambiare la legge elettorale e comunque noi vogliamo una legge elettorale che dia la possibilità al Centrodestra di vincere e governare, come quella attuale", conclude Tajani.