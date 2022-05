Terrorismo: Gelmini, 'Moro immaginava nuova stagione Italia, pensiero a tutte vittime'

09 maggio 2022 a

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Il 9 maggio 1978 l'assassinio di Aldo Moro, che ha segnato per sempre la storia del nostro Paese. Dialogo, mitezza, impegno, passione: Moro immaginava una nuova stagione per l'Italia. Le sue parole ancora attuali. E oggi, nell'anniversario della sua morte, è la Giornata in memoria delle vittime di terrorismo, a cui va un pensiero commosso”. Lo scrive sui social Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.