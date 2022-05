Amministrative: Boccia, 'in Sicilia destraccia che puzza di stantio'

09 maggio 2022 a

a

a

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - In Sicilia nel centrodestra "si odiano, è il mercato delle vacche, si detestano, se ne dicono di tutti i colori e c'è una puzza stantia di passato remoto, ci sono insieme di nuovo Dell'Utri e Cuffaro. La Sicilia non vuole questa cosa qua, ma vuole il futuro". Così Francesco Boccia del Pd a Radio Immagina. L'alternativa al centrosinistra è "la destra, questa destra è la destraccia di Palermo, è la destra che ha distrutto città come Messina, dove il sindaco De Luca, falsificando la realtà, ha buttato alle ortiche le opportunità del Pnrr".