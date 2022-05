Tennis: Djokovic, 'Alcaraz ora il migliore al mondo e tra i favoriti al Roland Garros'

09 maggio 2022 a

a

a

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Alcaraz è senza dubbio speciale. E' il migliore giocatore al mondo quest'anno. Al Roland Garros sarà uno dei favoriti per il titolo". Lo ha dichiarato Novak Djokovic, in conferenza stampa al Foro Italico, in vista dell'esordio agli Internazionali Bnl di tennis, parlando del giovane talento spagnolo che lo ha battuto in semifinale all'Atp Masters 1000 di Madrid per poi vincere il torneo.

"Ha già battuto molti record da adolescente, vincendo due eventi Master quest'anno e un paio di 500. Poi non mi piacciono i paragoni, ognuno è autentico e speciale e lui lo è assolutamente", dice ancora il campione serbo. "Il modo in cui ha affrontato la pressione, anche nella nostra partita di pochi giorni fa, è stato impressionante. Meritava di vincere il trofeo. Non giocando qui a Roma, voleva prendersi del tempo probabilmente per riprendersi dopo un paio di mesi intensi e penso sia stata una buona decisione da parte sua. Per il Roland Garros, è sicuramente uno dei principali favoriti. Al tennis -prosegue 'Nole'- servono giocatori come lui, allo stesso tempo è umile fuori dal campo e mette grande energia in campo".

Poi chiude con un punto sulla sua condizione in vista del secondo Slam di stagione. “Ogni settimana mi sento più vicino al mio livello desiderato. A Madrid ho giocato bene nonostante la sconfitta in semifinale con Alcaraz in quasi tre ore e mezza. Il giorno dopo mi sentivo bene ed è stata una risposta incoraggiante per Roma e per il mio obiettivo che è Parigi. Penso di essere nella giusta direzione”, ha concluso Djokovic.