Atlantia: Schema43 cambia nome, si chiamerà ‘Schema Alfa'

Milano, 9 mag. - (Adnkronos) - Schema43 cambia nome. La società ‘veicolo' di cui i Benetton si sono serviti per lanciare l'opa su Atlantia assieme a Blackstone, si chiamerà Schema Alfa. Lo rende noto un portavoce di Edizione. L'assemblea straordinaria per il cambio del nome si terrà questa sera. D'ora in poi, tutte le società della holding Benetton saranno denominate con ‘Schema' e una lettera dell'alfabeto greco. Il nome Schema43, scelto inizialmente, aveva sollevato delle polemiche da parte dei parenti delle vittime della tragedia del Ponte Morandi poiché 43 è il numero dei morti.