09 maggio 2022 a

a

a

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - In Ucraina verranno eliminate dalle targhe di alcune auto elettriche le lettere 'Z' e 'V'. Lo riporta il canale di informazioni ucraino Zn. Ua. In sostituzione delle lettere che riportano al conflitto in corso, verrà utilizzata in entrambi i casi la lettera 'Y'.