09 maggio 2022

Roma, 9 mag. - (Adnkronos) - Esordio vincente per Fabio Fognini agli Internazionali Bnl d'Italia. L'azzurro, numero 56 del mondo, supera l'austriaco Dominic Thiem, scivolato al numero 162 del ranking Atp ma ex numero 3, con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-5) in un'ora e 54 minuti.