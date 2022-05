Calcio: Balata, ‘nuovo format coppa Italia? Più appeal invertendo fattore campo'

10 maggio 2022 a

Roma, 10 mag. - (Adnkronos) - “Nuovo format Coppa Italia? Noi riteniamo che potrebbe dare una spinta in termini di entusiasmo. Invertendo il fattore dei campi nei turni preliminari potrebbe generare grande entusiasmo e portare tantissimo pubblico negli stadi e renderlo un prodotto di maggiore appeal come accade in altri Paesi, soprattutto quelli anglosassoni. Distanti dal modello inglese? Credo si possa emulare, un miglioramento del format si può fare almeno per i primi turni”. Lo ha detto il presidente della Lega calcio di Serie B Mauro Balata a margine durante la cerimonia di premiazione degli atleti delle Fiamme Gialle per l'attività agonistica estiva 2021 e invernale 21-22 presso il Salone d'Onore della caserma “Gen.B.Sante Laria” a Roma.

Sulla riforma dei campionati poi Balata ha aggiunto: “C'è un tavolo strategico che è stato aperto, cercheremo di sollecitare le riforme che a nostro avviso vanno fatte con grande urgenza. Speriamo che questo avvenga a breve nei prossimi mesi, anche prima della stagione estiva. Bisogna trovare degli equilibri, ma sono riforme che vanno fatte nell'interesse del sistema e per recuperare quella competitività purtroppo perduta”.