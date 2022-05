Calcio: Di Maria, 'gioco ancora un anno in Europa e poi torno in Argentina'

10 maggio 2022 a

Roma, 10 mag. - (Adnkronos) - Continuare ancora un anno in Europa e poi far ritorno in Argentina. Ha le idee chiare sul suo futuro Angel Di Maria, eccezion fatta sulla squadra con la quale proseguire la sua avventura europea, visto che è in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain a giugno e i discorsi per il rinnovo non sono ancora entrati nel vivo. “La mia idea è quella di giocare ancora un anno in Europa per arrivare al Mondiale nel migliore dei modi, se verrò convocato, e poi tornare in Argentina. Non so se il Psg vuole che resti. In caso contrario, vedrò la possibilità di qualche squadra in Europa", ha ammesso l'esterno offensivo classe 1988 nell'intervista rilasciata alla trasmissione "Todo Pasa" della radio di Buenos Aires "Urbana Play".