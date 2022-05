Calcio: Totti, ‘sarò a Tirana per sostenere la Roma'

10 maggio 2022 a

Roma, 10 mag. - (Adnkronos) - “Roma? Era tantissimo che non facevano una finale di coppa e per noi è fondamentale alzare un trofeo. Andremo a Tirana vogliosi e combattenti fino alla fine. Anche io a Tirana? Si, ci sarò”. Lo ha detto l'ex capitano della Roma Francesco Totti a margine della presentazione della finale di Coppa Italia fra Inter e Juventus dell'11 maggio allo stadio Olimpico di Roma, annunciando la sua presenza a Tirana per la finale di Conference League tra i giallorossi e il Feyenoord.