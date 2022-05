Ucraina: Salvini, 'con richiesta nuove armi riunirò Lega, io contrario ma non sono Re Sole'

10 maggio 2022 a

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Conto che sul tavolo del Presidente Biden arrivino richieste di pace e percorsi che portino al cessate il fuoco, non richieste di armi e percorsi che avvicinino ad una terza guerra mondiale che non vorrei lasciare in eredità ai miei figli. Se ci fosse una richiesta di più armi dovrei riunire la Lega: io personalmente sono contrario, non sono Re Sole, dovrei riunire la Lega e chiederlo alla Lega". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini.