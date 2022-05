Milano: furti e spaccio, tre arresti in stazione Centrale

10 maggio 2022 a

Milano, 10 mag. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato tre uomini in stazione Centrale a Milano: due per tentato furto aggravato e uno per detenzione e spaccio di droga. In particolare gli agenti della Polfer hanno arrestato un cittadino gambiano, senza regolare permesso di soggiorno in Italia, per tentato furto aggravato. L'uomo, poco prima, aveva tentato di rubare un telefono cellulare a una donna seduta in un esercizio pubblico all'interno della stazione ma la vittima l'ha inseguito e ha allertato i poliziotti.

Sempre per lo stesso reato, è stato arrestato un cittadino italiano che, vicino a una fermata della metropolitana Centrale, si era impossessato dello zaino di una coppia in attesa del treno. Lo stesso è stato anche denunciato a piede libero in quanto presunto autore di un altro furto ai danni di un viaggiatore: l'uomo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dello scalo.

Infine è stato arrestato un tunisino di 37 anni sorpreso a spacciare in un sottoscala della stazione insieme ad un complice. Quest'ultimo, per evitare conseguenze, ha ingerito della cocaina che aveva in tasca. È stato portato in ospedale per accertamenti ed è stato denunciato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti hanno anche trovato e sequestrato 15 grammi di hashish.