'Give Your Brand a Voice' il primo evento in Italia dedicato al branded podcast

10 maggio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - OBE - Osservatorio Branded Entertainment, l'Associazione che studia e promuove la diffusione sul mercato italiano del branded content & entertainment come leva strategica per la comunicazione integrata di marca, presenta "Give Your Brand a Voice" - Il podcast nella comunicazione di marca, il primo evento in Italia dedicato esclusivamente al branded podcast.

Appuntamento il prossimo 17 maggio al Mudec, il Museo delle culture di Milano, per tutti i brand e soggetti della filiera, consapevoli di come il podcast abbia conosciuto negli ultimi anni una forte e rapidissima espansione, in termini di ascolto, attenzione e diffusione, diventando un mezzo strategico per la comunicazione di marca e determinando la produzione di innumerevoli contenuti originali e la crescita bidirezionale di producer e fruitori.

In questo contesto si inserisce l'attività di OBE Branded Podcast Committee, il tavolo tecnico dell'Osservatorio nato nel 2021 per contribuire a creare e diffondere in Italia la cultura sui branded podcast. Coordinato da Georgia Giannattasio, Co-Founder e CEO di Mentre - Reliving Stories, OBE Branded Podcast Committee comprende oggi 10 player del settore: A. Manzoni & C., brandstories, Hearst Communications, Il Sole 24 Ore, Mediaset, Mentre - Reliving Stories, MyVoxes, Storie Avvolgibili, Triboo, VOIS.fm.

"Give Your Brand a Voice" - Il podcast nella comunicazione di marca restituisce una fotografia puntuale del mercato del branded podcast, nella overview globale tratteggiata da Tom Webster, SVP Strategy & Marketing di Edison Research, tra i maggiori esperti internazionali di branded podcast, nella testimonianza di Matteo Caccia, autore e conduttore di Radio24, nonché Co-Founder di brandstories, società specializzata in brand storytelling e branded entertainment, e nella presentazione della prima ricerca sul contesto del branded podcast in Italia, realizzata dall'Osservatorio Branded Entertainment in collaborazione con BVA Doxa e con il coordinamento del Direttore Scientifico di OBE Anna Vitiello.

Moderato dal giornalista Giampaolo Colletti, chiuderà i lavori un BarCamp, per dare voce direttamente ai protagonisti della crescita del settore, quei brand che guardano con grande interesse al mondo dei podcast o sono già impegnati nello sviluppo di branded podcast di successo: Federica Tommasi, Corporate Communication, ABB; Eleonora Finetto, Communication Manager, Comieco; Roberta Artuso, Brand Empowerment Coordinator, Fastweb; Marco Caputo, Brand Manager Dungeons & Dragons – Wizard of the Coast (parte del Gruppo Hasbro); Veronica Ricasoli, Head of Programming, Red Bull; Francesco Cordani, Head of MarCom, Samsung Electronic Italia; Mattia Mariotti, Head of Series & Kids Channels, Sky; Miriam Frigerio, Head of Brand & Communication, Sorgenia; Antonio Ambrosio, Head of Digital Communication Identity and Events, WeBuild.

“Siamo davvero molto soddisfatti di aver contribuito alla costruzione del primo evento dedicato al branded podcast in Italia, un'opportunità unica di incontro e confronto su questo tema. – commenta Anna Vitiello, Direttore Scientifico di OBE – Un'occasione ideale anche per presentare la prima ricerca sul mercato nazionale del branded podcast. Abbiamo scelto questo preciso contesto di indagine - intervistando un panel di 1000 fruitori abituali di podcast - per restituire al mercato l'analisi di un mezzo sempre più centrale nelle strategie di comunicazione di medio-lungo termine dei brand, incredibilmente versatile e che negli ultimi anni vive una vera e propria esplosione, a livello di diffusione e produzione”.

“L'affermazione del branded podcast e la crescita del mercato di riferimento sembrano inarrestabili. – commenta Georgia Giannattasio, Co-Founder e CEO di Mentre - Reliving Stories, e Portavoce di OBE Branded Podcast Committee – Il balzo del mercato negli ultimi anni ha fatto sì che l'intero settore attirasse tanti talenti, contributor e producer in grado di far germogliare nuove idee di racconto e modalità di engagement dell'audience di riferimento. Come in un circolo virtuoso, questo nuovo contesto ha ulteriormente spinto la diffusione dei branded podcast, che si stanno affermando tra i mezzi di comunicazione strategici per tutti quei brand che cercano nuove forme di dialogo con il proprio target.

OBE Branded Podcast Committee nasce con il preciso obiettivo di monitorare e approfondire proprio questo contesto, stimolando il confronto tra i player del settore per far evolvere il branded podcast e sfruttarne tutto il potenziale non ancora espresso”.