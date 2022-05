Sport: Cozzoli, 'grazie a Garavaglia che lo considera driver per crescita economica e culturale Paese'

10 maggio 2022 a

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Garavaglia ha sempre creduto in Sport e Salute, è un nostro amico e fa parte anche lui del gioco di squadra per promuovere un'altra dimensione che lo sport è in grado di veicolare, anche con la sua dimensione economica: il turismo". Lo ha sottolineato il presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli nel corso del talk 'Vita da campioni' organizzato nell'hospitality della Federtennis e di Sport e Salute agli Internazionali in corso a Roma, insieme al ministro del Turismo, Massimo Garavaglia.

Cozzoli, affiancato dagli ex campioni di scherma, Stefano Pantano, e ginnastica, Jury Chechi, ha ricordato che "quest'anno organizziamo ben 11 eventi sportivi al Foro Italico, e non era mai successo prima, con 90 milioni di euro di indotto generato, e sono numeri sicuramente in difetto. Abbiamo condiviso con il Governo un piano per il turismo sportivo, che è in crescita esponenziale e rappresenta circa il 10% del turismo mondiale. Ringrazio il ministro per il fatto che voglia investire su di noi, considerando lo sport un driver per la crescita economica e culturale del Paese. In due anni i risultati del nostro lavoro stanno arrivando disseminati per l'Italia in centinaia di opportunità, cui io vorrei aggiungere anche il settore dell'innovazione".