Tumori: psicologo Della Rocca, 'Pdl importante, cancro colpisce corpo e psiche'

Roma 10 mag. (Adnkronos Salute)() - “Una proposta di legge importantissima perché la malattia oncologica non colpisce soltanto il corpo ma anche la psiche del paziente che hanno bisogno di supporto continuo. E' bellissimo vedere che c'è questa risposta da parte delle istituzioni. Oggi abbiamo presentato le problematiche dei pazienti e questo ha dato un forte impulso all'iter per approvare la proposta di legge”. Così lo psicologo clinico Federico Della Rocca, a margine della conferenza stampa di presentazione dell'intergruppo parlamentare “La forza e il sorriso”, nato a sostegno dei malati oncologici, tenutasi presso la Camera dei deputati. “Il lavoro di uno psicoterapeuta è sul campo e aiuta il malato fin dalla prima iniezione del liquido della chemio. Lavoriamo di fronte al letto del paziente e ci sono una serie di tecniche per tener conto di una situazione che si svolge in un campo molto particolare”, ha concluso.