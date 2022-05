Colonnine di ricarica, i campeggi dove trovarle

10 maggio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Sempre più persone scelgono un veicolo ibrido o elettrico, anche per andare in vacanza. Una tendenza diffusa in particolare tra chi sceglie di trascorrere un periodo di relax in Camping e Villaggi, più rispettosi dell'ambiente e con un'offerta turistica più sostenibile. Gli imprenditori di questo settore sono ora all'avanguardia anche nell'offrire ai propri clienti le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Per conoscere quali sono e dove si trovano arriva ora la guida di Camping.it, il portale di riferimento del settore, che permette di di avere una panoramica completa e aggiornata di tutte quelle strutture ricettive che offrono questo servizio, attraverso un elenco dettagliato e costantemente aggiornato.