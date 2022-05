Ucraina: D'Alema, 'da diversi anni interessi Usa e Ue non sempre coincidono'

10 maggio 2022 a

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Macron ha detto che se vogliamo trovare una soluzione non dobbiamo umiliare la Russia. Francia e Germania cercano una soluzione che, nella solidarietà con l'Ucraina, possa essere una pace vera. La prospettiva di una guerra perpetua sarebbe disastrosa per l'Europa". Così Massimo D'Alema alla Conferenza Esri Italia 2022.

"Noi siamo legati agli americani da un'alleanza ma è chiaro da diversi anni che non sempre abbiamo gli stessi interessi. Se l'Europa resterà divisa da una guerra permanente con la Russia, saremmo coinvolti in un inesorabile declino. Mentre ci sono due grandi potenze, la Cina e gli Usa, che possono persino avvantaggiarsi da questo conflitto". Quindi "qui c'è un grande dramma europeo: se noi europei non troviamo una via d'uscita da una guerra europea, ci condanneremo al declino".