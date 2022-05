Italia-Usa: indipendenza gas russo tra temi Draghi-Biden, da States 10% gnl ma si punta ad aumentarlo (3)

10 maggio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Tra i temi al centro del bilaterale allo Studio Ovale trova spazio anche quello della transizione ecologica, che accomuna entrambe le amministrazioni. In merito alla strategia globale di contrasto al cambiamento climatico il G20 di Roma e la COP26 hanno mantenuto lo spirito e gli obiettivi di Parigi, dando la possibilità di limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi e di raggiungere emissioni net zero entro la metà del secolo. Lo stesso Biden, fin dal suo insediamento, ha messo la questione climatica al centro della sua politica, al pari di una questione di sicurezza nazionale e disponendo il rientro degli USA negli Accordi di Parigi.

Uno degli obiettivi è riunire i paesi sviluppati, le banche multilaterali di sviluppo, le istituzioni finanziarie private e le aziende per assistere le economie emergenti nella loro transizione dai combustibili fossili in modo giusto e inclusivo. Dal Green Deal al pacchetto “Fit for 55”, al più recente RePowerEU, l'Europa ha riaffermato la sua leadership mondiale nella lotta al cambiamento climatico. Di contro gli Stati Uniti saranno determinanti per il successo della COP27 di Sharm El Sheik, che sarà il primo test di credibilità per lo scenario zero emissioni entro la metà del secolo.