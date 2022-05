Ucraina: Faraone, 'bene unanimità su rinnovo commissione Esteri'

10 maggio 2022 a

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Esprimiamo soddisfazione per il voto unanime della Giunta per il Regolamento sul rinnovo della commissione Esteri. Italia Viva aveva chiesto alla presidente Casellati questo passaggio per uscire dall'impasse causata dal senatore Petrocelli. Con questo voto si procederà dunque al rinnovo della commissione Esteri e del suo ufficio di presidenza". Così il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone.