10 maggio 2022

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Si sono dovuti dimettere tutti i suoi componenti, ma alla fine, Vito Petrocelli non è più Presidente della Commissione Esteri. Non si era mai visto un esponente politico, per di più proveniente dal M5S, così innamorato della sua poltrona. #ucraina”. Lo scrive su Twitter il senatore Pd Andrea Marcucci