Ucraina: Malpezzi, 'Giunta indica strada per chiudere brutta pagina'

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - “L'interpretazione della Giunta per il regolamento indica la strada da seguire per chiudere definitivamente una brutta pagina che abbiamo vissuto nelle istituzioni". Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi, commenta le decisioni della giunta per il regolamento del Senato in merito alla vicenda Petrocelli.

"Un'interpretazione in linea con quanto sostenuto dal gruppo dei senatori del Pd fin dall'inizio. Finalmente la commissione potrà essere rinnovata e tornare a svolgere le sue regolari attività con un Presidente all'altezza delle sue funzioni. L'Italia è impegnata nello sforzo per dare una nuova e più forte soggettività all'Europa ed è importante che le istituzioni parlamentari siano adeguate e idonee a svolgere questo compito storico”.