Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "In Italia e in Europa le persone adesso vogliono la fine di questi massacri, di questa violenza e di questa macelleria e le persone pensano cosa possiamo fare per portare la pace". Così il premier Mario Draghi nell'incontro col Presidente americano Joe Biden alla Casa Bianca.